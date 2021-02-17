На севере Сахалина дома замело снегом по крышу

Одноэтажные дома до крышу заметает снегом в Тымовском районе Сахалина. Прогнозируется, что циклон отступит 18 февраля, заявил РИА Новости мэр Тымовского г. о. Сергей Лазарев.

"Да, это действительно так. В последние два года такого не было, а так обычно ежегодно у нас такое бывает. Просто раньше население более спокойно на это реагировало, или отвыкли, или теперь есть с кем делиться (в соцсетях)", – сообщил Лазарев. По его словам, еще ночью будет усиление циклона, а затем он спадет.

Мэр добавил, что сейчас дорожная техника работает, убираются от снега основные улицы.

"Во дворы и на отдаленные улицы мы пока не идем", – предупредил он.

Часть района обесточена, энергетики не могут добраться в некоторые места из-за непогоды.

Ранее говорилось, что сугробы в Москве выросли до 74 сантиметров. Максимальная высота снежного покрова 17 февраля на ВДНХ наблюдалась в 1994 году и составляла 63 сантиметра.