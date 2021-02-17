На севере Сахалина дома замело снегом по крышу

"Да, это действительно так. В последние два года такого не было, а так обычно ежегодно у нас такое бывает. Просто раньше население более спокойно на это реагировало, или отвыкли, или теперь есть с кем делиться (в соцсетях)", – сообщил Лазарев. По его словам, еще ночью будет усиление циклона, а затем он спадет.
Мэр добавил, что сейчас дорожная техника работает, убираются от снега основные улицы.
"Во дворы и на отдаленные улицы мы пока не идем", – предупредил он.
Часть района обесточена, энергетики не могут добраться в некоторые места из-за непогоды.
Ранее говорилось, что сугробы в Москве выросли до 74 сантиметров. Максимальная высота снежного покрова 17 февраля на ВДНХ наблюдалась в 1994 году и составляла 63 сантиметра.
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