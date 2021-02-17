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Высота сугробов после снегопада в Москве местами достигает 74 см

Сугробы в Москве выросли до 74 см
город погода

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В среду высота сугробов в Москве достигла 58–74 сантиметров. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"16 февраля снегопад, начавшийся днем, был слабым, а в ночь на 17-е теплый фронт, видимо, прибавил снега. Прирост свежевыпавшего снега в столице составил 2 сантиметра. Больше всего снега досталось ЮЗАО – 3 сантиметра. В Центральном и Северо-Западном округах выпало по 1 сантиметру", – говорится в сообщении.

Отмечается, что высота снежного покрова на ВДНХ к утру 17 февраля выросла до 58 сантиметров, на Балчуге – до 59 сантиметров, в Измайлове – до 74 сантиметров.

По словам специалистов, максимальная высота снежного покрова 17 февраля на ВДНХ наблюдалась в 1994 году и составляла 63 сантиметра.

В среду в Москве и Подмосковье прогнозируют до 14 градусов мороза и небольшой снег.

При этом москвичей предупреждали об опасной погоде. По прогнозам синоптиков, желтый уровень будет действовать в Москве до 11:00 четверга, 18 февраля.

Метеоролог спрогнозировал погоду на ближайшие дни в Москве

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