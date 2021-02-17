Синоптики рассказали о погоде в Москве на среду

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В среду в Москве и Подмосковье прогнозируют до 14 градусов мороза и небольшой снег. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

"В столице будет 11 – 9 градусов мороза, а в области столбики термометров опустятся до минус 14. Будет облачно, ожидается небольшой снег и гололедица. Ветер западный со скоростью 5 – 10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба", – говорится в сообщении.

Синоптики прогнозируют в ночь с 17 на 18 февраля в столичном регионе переменную облачность, небольшой снег и гололедицу. Температура в столице составит 22 – 20 градусов мороза, в области она опустится до минус 25.

Ранее москвичей предупредили об опасной погоде. По прогнозам синоптиков, желтый уровень погодной опасности будет действовать в Москве до 11:00 четверга, 18 февраля.