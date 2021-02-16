Москвичей предупредили об опасной погоде

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Потенциально опасная погода ожидается в столичном регионе. Об этом предупреждает пресс-служба Гидрометцентра РФ.

По прогнозам синоптиков, желтый уровень погодной опасности будет действовать в Москве до 11:00 четверга, 18 февраля.

"Погода потенциально опасна. Гололедица", – информирует сайт Гидрометцентра.

В ведомстве дополнили, что в Подмосковье желтый уровень погодной опасности сохранится до 12:00 17 февраля. При этом до 11:00 18 февраля в Московской области действует оранжевый уровень опасности из-за аномальных холодов. Температура воздуха в регионе будет на 7–12 градусов ниже нормы.

Ранее в Дептрансе сообщили о новом снегопаде в Москве. По прогнозам синоптиков, прирост снежного покрова может составить до 2 сантиметров.