Артисты рассказали, как пережили сильнейший снегопад

Снегопад в Москве подпортил жизнь селебрити и блогеров. Кто-то сменил гантели на лопату, а кто-то побежал делать снежный контент.

Корреспонденты Москвы 24 собрали истории звезд. ​​Подробнее – в сюжете телеканала.