Москвичи рассказали, как зарабатывают на снегопаде

Аномальный снегопад в Москве открыл для некоторых жителей столицы неожиданные возможности. Самые смекалистые придумали запустить бизнес по откапыванию машин из-под снега. Сколько на этом можно заработать и каким другим сферам деятельности снегопад принес прибыль, рассказываем в материале Москвы 24.

"Ваша машина – моя лопата"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

"Откопаю ваше авто из-под-сугроба", "Освобожу железного коня из снежного плена", "Оперативно откопаю машину, лопата своя" – такими объявлениями запестрил интернет после сильного снегопада в Москве. За выходные только на одном из сервисов онлайн-объявлений появилось более 100 предложений от частных лиц, готовых помочь москвичам очистить снег от машины.

Житель столицы Дмитрий рассказал Москве 24, что решил подзаработать, когда увидел, что творится на улицах после снегопада. После того как он разместил объявление, люди стали активно интересоваться услугой.





Дмитрий Звонков много, вчера десять заказов сделали, сегодня за утро уже семь. Работаю на пару с другом, чистим лопатами, вручную. Всем помогаем, услуга популярна.

Дмитрий рассказал, что на расчистку одной машины двумя мужчинами уходит максимум 25–30 минут. По стоимости с клиентом договариваются индивидуально в зависимости от сложности работы и количества снега, но минимальная цена – тысяча рублей. "В основном расчистку машины заказывают женщины, потому что сами это сделать не могут. Потом еще и хорошим словом благодарят", – рассказал Дмитрий.



Фото: скриншот сайта Avito.ru

У Андрея дела со снежным бизнесом идут чуть хуже, но все же на объявление люди откликаются. "Думаю, у меня цена завышена. Если поставить рублей 500, людям будет более интересно. Да и пик уже прошел, на районе многие уже выехали", – рассказал Андрей в диалоге с Москвой 24.





Андрей Есть заказы на другом конце Москвы, но если я живу в Братееве, то маловероятно, что поеду на Речной вокзал откапывать машину. Очень много рисков: клиент на полпути может отказаться, еще что-то произойти.

Андрей сообщил, что взялся за лопату после того, как увидел в интернете подобные объявления, решил "сделать бизнес" в своем районе. "Спрос рождает предложение. Если такая ситуация, почему бы не заработать?" – говорит мужчина.





Андрей Многие сейчас пользуются этим моментом со снегопадом. Тысяча рублей за полчаса – достаточно хорошие деньги. Если клиент согласен на эту цену – пожалуйста.

Кроме очистки машины от снега, желающие подзаработать предлагают услуги по разморозке авто от холода ("прикурить"), помощь с выездом по сугробам из двора, чистку крыш и парковочных мест.

Кто еще заработал на снегопаде

Цены на такси в Москве выросли из-за снегопада

Поднялось и количество предложений о продаже лопат, щеток и скребков для льда. "Лучший подарок на 14 февраля – лопата", – шутили в интернете. "Было забавно видеть в магазине девушек, разбирающих лопаты, как сумочки на распродаже", – написала в своем Instagram Анна Королева. Некоторые горожане рассказывают, как их смекалистые соседи умудряются зарабатывать на том, что сдают лопаты в почасовую аренду другим жителям двора.

В снегопад бизнес пошел в гору и у таксистов. Цены на услуги поднялись довольно серьезно. Чтобы проехать комфортклассом, нужно заплатить в два раза больше, эконом – в три. Поездка длительностью полчаса стоит не меньше полутора тысяч рублей.

Кроме того, подорожала доставка еды. На выходных многие, так и не откопав свои машины, решили остаться в квартире и заказать еду на дом. Сложности доставки в непогоду усилились высоким спросом, это и повлияло на цену. Многие компании увеличили сумму минимального заказа, при этом время ожидания увеличилось в два раза.

Некоторые строительные бригады за невозможностью работать при сильных осадках тоже быстро переквалифицировались в коммунальщиков. Более востребованными стали и промышленные альпинисты, предлагающие почистить кровлю от снега и наледи. Стоимость услуги начинается от 3–5 тысяч рублей.

При этом коммунальные службы столицы продолжают ликвидировать последствия снегопада. Задействованы 116 тысяч сотрудников комплекса городского хозяйства, из них 80 тысяч – рабочие ручной уборки, 15 тысяч единиц техники. С начала снегопада в Москве уже вывезли около 10 миллионов кубометров снега.

Москву планируют очистить от снега в ближайшие четыре дня. "Мы мобилизовали все силы, чтобы очистить город после сильного снегопада, службы Комплекса городского хозяйства работают в круглосуточном режиме. Наша задача – в ближайшие четыре дня полностью завершить очистку городской территории от снега", – рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.