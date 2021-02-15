Москву очистят от снега в ближайшие четыре дня – Бирюков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Коммунальные службы столицы продолжают в круглосуточном режиме ликвидировать последствия аномального снегопада. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"За двое суток в столице выпало 35 сантиметров снега, в отдельных районах – больше", – отметил он.
По словам Бирюкова, в работах по уборке города задействованы 116 тысяч сотрудников комплекса городского хозяйства, из них 80 тысяч – рабочие ручной уборки. Также на дороги вышло 15 тысяч единиц техники.
Заммэра также отметил, что с начала снегопада с улиц Москвы вывезли около 10 миллионов кубометров снега. С максимальной загрузкой круглосуточно работают 56 стационарных и 38 мобильных снегосплавных пунктов.
"Мы мобилизовали все силы, чтобы очистить город после сильного снегопада, службы Комплекса городского хозяйства работают в круглосуточном режиме. Наша задача – в ближайшие четыре дня полностью завершить очистку городской территории от снега", – добавил Бирюков.
За последние три дня на территории всей столицы прибавилось более полумиллиарда кубометров снега. По подсчетам экспертов, этого объема хватило бы для создания снеговика размером с четыре Останкинских башни. Ширина основания предполагаемой скульптуры была бы в 2,5 раза длиннее Красной площади.
По прогнозам синоптиков, в ближайшие несколько дней температура воздуха по ночам составит до минус 24 – минус 27, в дневные часы – до минус 14 – минус 15. Умеренное потепление до минус 11 – минус 13 градусов ожидается во вторник и среду.
В Москве водителей попросили чаще пользоваться общественным транспортом. Меньшее число частных машин на дорогах города позволяет быстрее и тщательнее очищать их от снега.
За три дня снегопадов экипажи ЦОДД отбуксировали почти 1 тыс автомобилей
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