Москву очистят от снега в ближайшие четыре дня – Бирюков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Коммунальные службы столицы продолжают в круглосуточном режиме ликвидировать последствия аномального снегопада. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"За двое суток в столице выпало 35 сантиметров снега, в отдельных районах – больше", – отметил он.

По словам Бирюкова, в работах по уборке города задействованы 116 тысяч сотрудников комплекса городского хозяйства, из них 80 тысяч – рабочие ручной уборки. Также на дороги вышло 15 тысяч единиц техники.

Заммэра также отметил, что с начала снегопада с улиц Москвы вывезли около 10 миллионов кубометров снега. С максимальной загрузкой круглосуточно работают 56 стационарных и 38 мобильных снегосплавных пунктов.

"Мы мобилизовали все силы, чтобы очистить город после сильного снегопада, службы Комплекса городского хозяйства работают в круглосуточном режиме. Наша задача – в ближайшие четыре дня полностью завершить очистку городской территории от снега", – добавил Бирюков.

За последние три дня на территории всей столицы прибавилось более полумиллиарда кубометров снега. По подсчетам экспертов, этого объема хватило бы для создания снеговика размером с четыре Останкинских башни. Ширина основания предполагаемой скульптуры была бы в 2,5 раза длиннее Красной площади.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие несколько дней температура воздуха по ночам составит до минус 24 – минус 27, в дневные часы – до минус 14 – минус 15. Умеренное потепление до минус 11 – минус 13 градусов ожидается во вторник и среду.

В Москве водителей попросили чаще пользоваться общественным транспортом. Меньшее число частных машин на дорогах города позволяет быстрее и тщательнее очищать их от снега.

