Городские службы Москвы рассказали, как город подготовился к морозам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В условиях морозной погоды теплоснабжение столицы будет осуществляться в штатном режиме. Об этом заявили в комплексе городского хозяйства Москвы.
Оранжевый уровень погодной опасности, который объявили из-за аномальных морозов, продлили до 22:00 16 февраля. Днем столбики термометров в отдельных районах города могут опуститься до минус 21 градуса.
Ночью прогнозируется до минус 25–27 градусов. Во вторник днем температура воздуха опустится до минус 12 градусов, пойдет снег.
"Теплоснабжение столицы осуществляется в штатном режиме. Температура теплоносителя в системе городского отопления остается максимальной – 130 градусов", – указано в сообщении.
Для обеспечения бесперебойной работы всех систем и объектов жизнеобеспечения Москвы на всех предприятиях осуществляется круглосуточное дежурство ответственных лиц.
"К оперативному реагированию на нештатные ситуации готовы 1,5 тысячи аварийных бригад, сформированы запасы резервного топлива, подготовлены 2,5 тысячи аварийных источников электроснабжения, мобильные котельные", – уточнили в столичном комплексе.
Ранее москвичам рассказали, как город пережил рекордно снежные дни. За минувшие выходные в Москве выпало рекордное количество осадков.
Телеканал Москва 24 с помощью матрешек показал, сколько осадков выпало за выходные
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