Песков заявил, что решение о продлении льготной ипотеки еще не приняли

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Решение о продлении программы льготной ипотеки в РФ еще не приняли. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает "Газета.ру".

Владимир Путин ранее поручил кабмину и ЦБ до 31 марта подготовить предложения по реализации льготной ипотеки в 2021–2024 годах. Запланировано рассмотреть возможность снижения процентной ставки для семей с двумя и более детьми.

"Нет, есть поручение проработать возможность продления или целесообразность продления", – ответил Песков на вопрос, касающийся принятого решения.

Ранее сенатор оценил идею расширения льготной ипотеки на строительство частного дома. Валерий Рязанский подчеркнул, в РФ огромное количество территорий, которые очень мало заселены. Присоединиться к программе могут семьи, где один из родителей моложе 36 лет и есть ребенок не старше 19 лет.