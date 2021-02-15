Москвичи показали в соцсетях последствия сильнейшего снегопада

Минувшие выходные в Москве отличились сильнейшим за последние десятки лет снегопадом. На город выпало столько осадков, что хватило бы слепить снеговика высотой с четыре Останкинских телебашни. С одной стороны, по-настоящему сказочная погода обрадовала жителей столицы. С другой стороны, снегопад привел к определенным проблемам, самая популярная из которых – сугроб на парковке вместо автомобиля.

Свои эмоции по поводу погоды москвичи активно выразили в соцсетях, сопровождая их фото и видео. Подборку самых интересных из них читайте в нашем материале.

Зимняя сказка

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Коммунальные службы столицы продолжают ликвидировать последствия снегопада. Задействованы 116 тысяч сотрудников комплекса городского хозяйства, из них 80 тысяч – рабочие ручной уборки, 15 тысяч единиц техники. С начала снегопада в Москве уже вывезли около 10 миллионов кубометров снега. Город планируют очистить от снега в ближайшие четыре дня.

При этом нельзя сказать, что к интенсивному снегопаду москвичи отнеслись негативно. После прошлой, практически бесснежной зимы, погоду по сезону люди восприняли скорее с позитивом.

К тому же таких долгих и сильных снегопадов, стоит признать, в столице не видели давно. Так, погода минувших выходных получила кодовое название "Февральская вьюга". По крайней мере, москвичка Оксана подобрала именно такое название всему происходящему.



В большой сугроб превратилось все: тротуары, дороги, газоны и скамейки. Москвичи поспешили зафиксировать все происходящее в Сети, чтобы похвастаться перед соседями в регионах, пока не получивших свою порцию запоздалой новогодней сказки.



Фотографировали и снимали все: потоки снежинок с неба, ныряющих в сугробы детей и животных. Особое внимание обращали на уровень образовавшегося белого одеяла. Такие сугробы пользовательница сети Татьяна засняла в Митинском парке.



Москвичка Лена обратила внимание не только на уровень снежного покрова, но и на его форму. Девушка сделала несколько фотографий сугробов и предложила подписчикам вместе с ней полюбоваться природой и ее производными. "Состояния формы снега. Это разнообразие завораживает!" – подписала фотографию Лена.



Другая пользовательница Сети уверяет: "За снежной погодой стоит не только наблюдать, ее нужно слушать. Ведь самый приятный и не надоедающий звук зимы – это хруст снежинок под ногами".



"10 000 хрустящих шагов. Обожаю этот хруст!" – подписала видео Ева.

Щенячья радость

Конечно, больше всего восторга снежная погода вызвала у детей. Несмотря на мороз, а местами и сильный ветер, девочки и мальчики дома не сидели: они катались с горок, строили замки, рыли ледяные пещеры и, естественно, не отказались от самой любимой забавы – войнушки со снежками.

"Природа плюс дети равно заряд бодрости и веселья", – комментировали происходящее жители Москвы.



Некоторые детки ушли в сторону от стандартных развлечений и придумывали себе собственные игры. Например, на видео, снятом москвичкой Любовью, маленькая девочка решила просто притвориться сугробом. А что? Высота снежного покрова позволяет.

"Пошла гулять и ребенка нашла в сугробе. Кто потерял?" – задала вопрос подписчикам Любовь.



Больше детей снегопаду радовались только собаки. Для них сугробы приготовили массу развлечений, обычная прогулка превратилась в настоящую и очень веселую полосу препятствий. "Наслаждайтесь как лабрадоры. Что может быть лучше?" – подписала видео хозяйка прекрасного черного пса.



К тому же снегопад помог устроить по-настоящему красивые фотосессии как людям, так и их питомцам. Хозяйка этого пса, скорее всего, потратила изрядное количество времени на постановку кадра. Фотографию назвала просто и со вкусом: "Снежный крокодил".



Хотя стоит признать, что не все собаки оказались в одинаковых условиях. Маленькие собачки, кажется, были скорее в шоке. От мороза их не спасали даже яркие курточки.



В не самом удобном положении оказались и обладатели коротких лап. В эти выходных у таких собак появились препятствия позначительнее, чем высокий бордюр или ступенька. Кое-где высота снежного покрова в несколько раз превышала рост этого маленького корги. "Замело, так замело", – комментирует фотографию его хозяйка.



Однако чаще всего снег – это радость и веселье. Особенно радостно и весело, когда дети и домашние животные наслаждаются им вместе. Как на этой фотографии.



"Лучше всего, когда дети и собаки работают вместе", – подписал фото ее автор.

Недетские забавы

Кстати, взрослые не отстали от детей, и также вкусили все прелести снежной погоды. Чудо, что она выпала на выходные, и появилась такая возможность.

Вот, например, москвичка Елена в такую погоду сделала выбор в пользу классических беговых лыж. "Даже не припомню, когда в черте города лыжня была такой глубины! И движение пока как по узкоколейке – пробили только одну трассу, поэтому все вежливо уступают друг другу дорогу! Общее впечатление у всех встреченных – зима отдала нам прошлогодние долги!" – пишет пользовательница Сети.



Москвичка Татьяна и вовсе решила вернуться в детство. Лыжам, сноубордам и прочим активностям она предпочла по-настоящему детскую забаву – катание на тюбинге. Надеемся, при съемке видео ни одна девушка не пострадала.



И, конечно, никак не обошлось без самой традиционной забавы. Снежного ангела. В эти выходные, стоит признать, он получился достаточно глубоким – во всех смыслах.



"Когда идет снег, я снова чувствую себя ребенком", – сообщил автор фотографии.

Сугроб на колесах

Топ популярности фотографий в эти выходные составили снимки погребенных в снегу автомобилей. Москвичи активно выставляли фотографии своих железных коней, которые стали похожими на большой сугроб.



Многие относились к происходящему с юмором. Кто-то даже воспринял это как игру, суть которой – не просто откопать автомобиль, но извлечь из-под снега именно свою машину.



Некоторые радовались, что почетное звание водителей, а значит, ответственность за раскопки несет кто-то другой, а не они сами. "Вот так выглядела машина, когда Костя вышел сегодня почистить ее раньше нас. Он справился", – подписала фотографию москвичка Любовь.



Некоторые фотографии превратились в настоящие мемы. Как, например, этот автомобиль, который хозяин запустил без ключа. Интересно, он знал, какую популярность приобретет его заснеженный конь всего за сутки?



Однако не все автовладельцы отнеслись к происходящему с таким позитивом. Многие были в шоке от происходящего: от срочных поездок, по крайней мере на своих колесах, многим пришлось отказаться. Потому что среднее время раскопок автомобилей составляло около 30 минут. И это только в тех местах, где снегопад, можно сказать, пощадил жителей.



"Кажется, автомобиль оставляем до весны", – грустно комментировали ситуацию в соцсетях автовладельцы.

Поработали лопатой

Стоит признать, что на деле так просто сдаваться никто не собирался. И второе место по популярности после автомобилей-сугробов заняли фото и видео жителей Москвы с лопатами в руках.



Очищали не только автомобили, но и подъезды к гаражам, дворы частных домов. "Вот зима и постаралась. Приложи усилия, пророй тоннель. И вообще срочно нужны снегоступы", – пишет пользовательница сети Ольга под фотографией, где хвастается своими успехами – огромной кучей собранного у ворот дома снега.



"Москву засыпало снегом, ну наконец-то! Самое время готовиться к рабочей неделе! Попробуем очистить гаражи, чтобы можно было утром спокойно выехать из них. Все тракторы заняты на городских улицах, но чем лопата в руках – не трактор?" – мотивировал соседей москвич Дмитрий.



В эти дни и правда была видна сплоченность соседей. Пока одни закапывали соседские машины, откапывая свою, другие брались за лопаты и чистили все машины, а также парковки целиком. "Дружные соседи – это сила", – прокомментировала происходящее пользовательница Сети Юлия.



Некоторые жители на парковках не остановились и пришли на помощь коммунальщикам в расчистке дворов, подъездных дорог и тротуаров. В Южном Бутове, например, соседи сфотографировали целую толпу добровольцев. Снегопад объединяет.



И хотя в ближайшее время столь интенсивных осадков в Москве не прогнозируется, снег в столице растает нескоро. В ближайшие дни в Центральной России сохранится морозная погода. По прогнозам, в ночное время температура воздуха составит до минус 24 – минус 27, в дневные часы – до минус 14 – минус 15.