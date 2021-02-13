Топ-10 самых необычных страховых случаев во всем мире

В преддверии Дня Святого Валентина многие россияне думают о любви. Но больше всех в канун праздника отличился житель Перми. Мужчина настолько боялся разбитого сердца, что обратился в крупную компанию с просьбой застраховать его от несчастной любви. К сожалению, пермяку отказали. Однако многие компании по всему миру, скорее всего, были бы не против помочь мужчине, так как страховали и более странные вещи. Москва 24 сделала подборку самых необычных предметов страхования по всеми миру, в том числе и в России. Подробности читайте в нашем материале.

Страховка от побега невесты

Начнем с самого романтичного кейса. "Свадебный" вид страхования впервые опробовали европейцы. И неспроста, так как традиция максимально серьезно, заранее и с солидными бюджетами готовиться к торжеству пришла именно с Запада.

Чтобы все старания и финансы не пропали зря, в Европе и Америке начали страховать свадьбы от всех рисков. Услуга состоит из двух частей: первая страхует молодоженов от всех убытков, вторая – от переноса и отмены торжества вообще. Таким образом, застраховать свою свадьбу можно даже от побега невесты из-под венца.

Попа Дженнифер Лопес

Фото: AP Photo/Charlie Riedel

Однако самыми популярными нестандартными предметами страхования, конечно, являются части тела. Зачастую по таким кейсам в компанию обращаются звезды. Например, Дженнифер Лопес – обладательница прекрасной фигуры, приводившей в восторг поклонников, застраховала самое ценное – свою филейную часть.

Так, ягодицы звезды приобрели стоимость 300 миллионов долларов – именно на такую сумму застраховала их Лопес.

Нельзя сказать, что она единственная, кто очень любит свое тело или его конкретные части. Модель Хайди Клум застраховала свои ноги на 2 миллиона долларов, актер Дэниел Крэйг во время съемки в фильме "Квант милосердия" застраховал тело целиком на 9,5 миллионов долларов. А знаменитая улыбка актрисы Джулии Робертс стоит 30 миллионов долларов.

Золотой голос России

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Не отстают от западных коллег и российские знаменитости. Певец Николай Басков одним из первых в России застраховал свой голос. Необходимые документы были оформлены еще в 2002 году. Так, золотой голос был оценен в 2 миллиона долларов. По неофициальным данным, эта сумма превышает страховку голосовых связок Витаса и даже Лучано Паваротти.

500 тысяч долларов за палец

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Гитарист и композитор Виктур Зинчук был первым российским музыкантом, застраховавшим свои руки. Сумма страхового полиса составила 500 тысяч долларов. Однако в безопасности пальцы виртуоза находились всего полгода. Когда полис истек, музыкант принял решение его не продлевать.

Дорогое "мужское достоинство"

Зачастую страхуют те части тела, от которых напрямую зависит доход. Правда, иногда договор составляют на "детали", которые просто больше всего любят. Так поступил стриптизер Фрэнки Жэкмэн – он застраховал свое "мужское достоинство". Половой орган был оценен в 1,5 миллиона долларов.

Свадебное платье

Естественно, очень популярна страховка различных предметов. Так, итальянка Паула Кателли застраховала очень дорогое свадебное платье ручной работы от кражи.

Правда, еще до того, как злоумышленники могли положить глаз на изделие, Паула успела его испортить. Во время торжества она слишком близко подошла к мангалу для барбекю, и платье загорелось. Находчивый жених успел схватить невесту и прыгнуть с ней в море – прямо с обрыва. Жизни молодоженов ничего не угрожало, но платье было безнадежно испорчено.

Стоит отметить, что страховщики пошли невесте навстречу. Хотя такого кейса и не было указано в договоре, невеста получила компенсацию в виде половины стоимости платья.

Застрахованные от огня сигары

Иногда страховка становится и поводом для небольшого мошенничества. Так, еще в начале XX века американец Джон Лоу застраховал коробку с очень дорогими сигарами от огня.

Табачные изделия мужчина хранить как реликвию не собирался. Вскоре он с большим удовольствием выкурил сигары и, конечно, обратился к страховщикам за компенсацией. Компания платить Лоу отказалась, и дело пошло в суд. Американец выиграл кругленькую сумму и думал, что дело на этом закончилось.

Однако страховщики не собирались так просто сдаваться и обратились в суд с ответным иском, в котором обвинили Лоу в умышленном поджоге предмета страхования. И выиграли. Лоу отправился на два года в тюрьму и остался должен компании приличную сумму денег.

120-летний дуб

В 2009 году компания застраховала 150-летний дуб на территории коттеджного поселка в Подмосковье. Сумма по договору составила 200 тысяч рублей.

С соответствующей просьбой в компанию обратился житель дачного поселка. Дуб находился на территории его участка и, видимо, очень полюбился мужчине. Страховка предусматривала повреждения от удара молнии, пожара, наезда транспортных средств и незаконных действий третьих лиц.

А вдруг марсиане?

Обращаясь в страховые компании, люди пытаются обезопасить себя от всего, даже от атаки инопланетян. Такая страховка была очень популярна в Германии. Люди страховали себя от контактов с инопланетными личностями за очень приятную стоимость – всего около 10 евро за услугу.

Так, страховой случай мог наступить, если человека похитили марсиане – причем против его воли. Сумма выплаты тогда составляла около 5 тысяч евро. Конечно, на слово застрахованным людям не поверили бы: страховщики в качестве доказательства требовали привести марсианина в офис компании.

"9 рота" в безопасности

Фото: кадр из фильма "9 рота"; режиссер – Фёдор Бондарчук; производство – Арт Пикчерс Студия, Канал 1+1, Finnish Film Foundation, MRP Matila Rohr Productions Oy

Стоит отметить, что страхуют не только предметы и ценные части тела, но и целые фильмы. Так, ранее компания застраховала нашумевший фильм Федора Бондарчука "9 рота". И речь в документе шла не о низких кассовых сборах.

Создатели фильма застраховали весь состав съемочной группы от несчастного случая, негативы фильма – от всевозможных повреждений, реквизит и съемочное оборудование – от всех имущественных рисков, включая пожар, залив и различные противоправные действия.

Итоговая сумма страховки составила 3 миллиона долларов.