Житель Перми попросил застраховать его от несчастной любви

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В группу страховых компаний "Югория" поступило обращение от жителя Перьми, который пожелал застраховать себя от несчастной любви. Как сообщил страховщик, мужчина получил отказ.

Уточняется, что причина такого ответа заключалась в том, что на сегодняшний день нет четкого понимания, что такое несчастная любовь.

"Страховые компании взвешенно оценивают риски, тщательно изучают вероятность и частоту наступления страхового случая. Любовь является частью нашей жизни, которую сложно оцифровать", – пояснила директор пермского филиала "Югории" Оксана Швецова, ее слова приводит РИА Новости.

Как рассказали в компании, успешные кейсы, связанные с этой тонкой темой, уже существуют в мировой практике. К примеру, в Англии от несчастной любви застрахованы около 200 человек, но чем страхуемый младше, тем более высокий взнос он платит.

Ранее Владимир Путин заявил о важности проработки создания особых видов страховки для учителей. По его словам, для людей, работающих в коллективе, риск заражения коронавирусом возрастает.