Эксперт раскрыл способы сэкономить на ОСАГО

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Аккуратные автовладельцы, не попадавшие в ДТП на протяжении нескольких лет, могут накопить скидку на оформление ОСАГО в размере 50 процентов, рассказал начальник управления продукт-менеджмента и маркетинга страховой компании "МАКС" Евгений Попков. Об этом сообщает РИА Новости.
"В привилегированном положении находятся аккуратные дисциплинированные водители. По системе "бонус-малус" за год безаварийной езды полагается 5-процентная скидка. Максимум можно накопить скидку в 50 процентов. И наоборот, чем больше штрафов за нарушения правил дорожного движения, тем дороже обойдется "обязательная автогражданка". Также на стоимость ОСАГО влияет стаж вождения. При его увеличении с 2 до 3 лет цена снижается на 30-35 процентов", – пояснил Попков.
Как отметил эксперт, конкуренция между страховщиками в последнее время заметно усилилась из-за недавних реформ ОСАГО. В связи с этим компании борются за аккуратных автомобилистов, поэтому водителям стоит потратить лишнее время на тщательное сравнение и выбор наиболее выгодного предложения.
По словам Попкова, при оформлении каско подробный анализ предложений еще более необходим, поскольку стоимость оформления одного и того же автомобиля у разных страховщиков может отличаться в два раза. Также он посоветовал рассчитывать стоимость каско еще на этапе выбора автомобиля, так как стоимость страхования машин одного класса, но разных марок может отличаться в разы.
Кроме того, эксперт напомнил о других способах сэкономить: использование франшизы, сокращение списка рисков в полисе до уровня ниже базового пакета, установка надежной сигнализации, а также оформление за более выгодную цену при покупки каско онлайн.
Ранее в России вступил в силу закон, в котором прописаны параметры индивидуализации тарифов страхового полиса ОСАГО. При этом до 30 сентября 2020 года автомобилисты могут заключить договор без прохождения техосмотра в связи с введенными в регионах ограничительными мерами из-за коронавируса.
ОСАГО будет дешевле для аккуратных водителей
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