Путин считает необходимым создание особых видов страховки для учителей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Владимир Путин заявил о важности проработки создания особых видов страховки для учителей. По его словам, для людей, работающих в коллективе, риск заражения коронавирусом возрастает.

"Правительству необходимо проработать с регионами вопрос с особыми видами страховок", – приводит слова президента РИА Новости.

Глава государства также отметил, что первым шагом для защиты педагогов является их вакцинация.

Ранее Путин заявил, что назначение выплат медработникам в зависимости от времени работы в "красной" зоне будет более справедливым.

Он также пообещал рассмотреть возможность дополнительных льгот немедицинским работникам, которые помогают больным с коронавирусом.