Песков описал рабочий стиль Путина при решении важных вопросов

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что рабочий стиль Владимира Путина заключается в остро поставленных вопросах при важных проблемах. Об этом сообщает РИА Новости.

"Президент весьма остро обратил внимание на проблему с ростом цен. В целом, когда речь идет о важных проблемах, он достаточно остро ставит вопросы – не только перед правительством, но и перед сотрудниками своей администрации. Это такой рабочий стиль президента", – сказал Песков.

Он напомнил, что президентом было сформулировано конкретное поручение правительству, которое сейчас исполняется. Песков уточнил, что премьер-министр Михаил Мишустин, в свою очередь, оперативно распределил участки работы между своими подчиненными.

Ранее Владимир Путин поручил предпринять меры по прекращению роста цен на продукты. На исполнение этой задачи глава государства выделил неделю с учетом всех необходимых согласований.

Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что в рамках мер по сдерживанию цен на продукты правительству предложено установить планку в 10% на цены для социально значимых товаров, превышение которой даст право напрямую регулировать их.

Он также добавил, что готовится введение вывозных таможенных пошлин на подсолнечное масло, если не будет исполняться соглашение по ценам. Минэкономразвития также внесло в правительство проекты постановлений о введении квоты на экспорт зерновых и установлении экспортной пошлины.

