Песков описал рабочий стиль Путина при решении важных вопросов

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что рабочий стиль Владимира Путина заключается в остро поставленных вопросах при важных проблемах. Об этом сообщает РИА Новости.
"Президент весьма остро обратил внимание на проблему с ростом цен. В целом, когда речь идет о важных проблемах, он достаточно остро ставит вопросы – не только перед правительством, но и перед сотрудниками своей администрации. Это такой рабочий стиль президента", – сказал Песков.
Он напомнил, что президентом было сформулировано конкретное поручение правительству, которое сейчас исполняется. Песков уточнил, что премьер-министр Михаил Мишустин, в свою очередь, оперативно распределил участки работы между своими подчиненными.
Ранее Владимир Путин поручил предпринять меры по прекращению роста цен на продукты. На исполнение этой задачи глава государства выделил неделю с учетом всех необходимых согласований.
Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что в рамках мер по сдерживанию цен на продукты правительству предложено установить планку в 10% на цены для социально значимых товаров, превышение которой даст право напрямую регулировать их.
Он также добавил, что готовится введение вывозных таможенных пошлин на подсолнечное масло, если не будет исполняться соглашение по ценам. Минэкономразвития также внесло в правительство проекты постановлений о введении квоты на экспорт зерновых и установлении экспортной пошлины.
Путин потребовал за неделю остановить рост цен на базовые продукты
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: