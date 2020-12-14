Путин обещал подумать о допльготах немедицинским работникам

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Владимир Путин пообещал рассмотреть возможность дополнительных льгот немедицинским работникам, которые помогают больным с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС.
По словам главы государства, дополнительные выплаты и страхование жизни и здоровья пока распространяются только на медицинский персонал.
"Но даже когда мы платили примерно всем одинаково просто за нахождение в "красной" зоне, все равно в ходе дискуссии с представителями медицинских работников пришли к выводу, что все-таки более справедливым является зачет времени работы в "красной" зоне", – отметил Путин.
Президент подчеркнул, что даст правительству поручение оценить работу тех, кто обеспечивает функционирование медучреждений или непосредственно в них, но не с пациентами. На них также могут быть распространены льготные меры поддержки.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил рабочий стиль Владимира Путина. По словам представителя Кремля, глава государства задает острые вопросы по проблемным темам.
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