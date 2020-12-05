Мишустин утвердил порядок уведомления граждан о льготах и пособиях

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Михаил Мишустин утвердил порядок уведомления граждан о персональных выплатах. Документ представлен на сайте правительства.

В пояснительной записке к распоряжению указано, что получить информацию о пособиях и льготах можно будет через личный кабинет портала госуслуг. К этим данным также добавят информацию о способах получения льгот и списке документов, которые будут нужны для этого.

"Для того чтобы такая услуга заработала, нужно дать согласие на получение уведомлений", – отмечается в сообщении.

Например, в случае рождения ребенка родители получат уведомление о том, что теперь могут получать пособия и ежемесячные выплаты.

На сайте правительства добавляется, что с 1 июля 2021 года получить информацию о выплатах можно будет через единый телефонный номер и чат-бот на портале госуслуг.

"Сейчас получить информацию о доступных мерах социальной поддержки можно при личном обращении в МФЦ. Этот формат тоже продолжит работать", – подчеркивается в сообщении.

Ранее Мишустин во время встречи с производителями вакцин от коронавируса призвал глав регионов лично контролировать организацию вакцинации от COVID-19. Премьер считает, что контролировать вакцинацию нужно уже с этапа доставки доз в регион. Также необходимо следить за их хранением и распределением по медучреждениям.