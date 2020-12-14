Путин поддержал идею продлить скидку на оплату пошлин через госуслуги

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин поддержал предложение продлить действие скидки в 30% на оплату госпошлин через порталы государственных и муниципальных услуг. Об этом сообщает РИА Новости.

"Про продление сроков и льгот по госпошлине: 30% – это в принципе немало. Там и водительское удостоверение, и получение паспорта, продление паспорта, получение загранпаспорта и так далее. Все это дешевле на 30%, потому что технологически это дешевле делается. И, конечно, в современных условиях надо продлить и саму льготу, и срок реализации этих возможностей", – сказал Путин.

Президент подчеркнул, что скидка также должна распространяться на сферы жилищно-коммунального хозяйства. Он попросил заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева проконтролировать данный вопрос.

На прошлой неделе комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправку к законопроекту, согласно которой предлагается продлить до 2023 года скидку в 30% при оплате госпошлин через порталы государственных и муниципальных услуг.

