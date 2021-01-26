Госдума приняла в первом чтении законопроект о прямых выплатах больничных из ФСС

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Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о прямых выплатах больничных листов из Фонда социального страхования (ФСС). Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты.

"В проекте закрепляется механизм проактивного назначения и выплаты страхового обеспечения, в том числе предусматривается назначение пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, на основании электронного листка нетрудоспособности", – говорится в сообщении

В частности, законопроектом предусматривается минимальное участие страхователя в процессе назначения выплаты по больничному листу и гарантируется оплата по нему независимо от финансового положения работодателя.

Помимо этого, определяется порядок взаимодействия страховщика, страхователей и застрахованных лиц, а также вводятся штрафные санкции для страхователя за нарушение законодательства в сфере страхования.

В декабре прошлого года в России вступили новые правила оформления больничного листа, которые предполагают оформление электронного листа нетрудоспособности. Для этого потребуются удостоверяющий личность документ и СНИЛС.

При этом у россиян остается возможность оформлять стандартный бумажный больничный. Для этого будет нужен только удостоверяющий личность документ.

