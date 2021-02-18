Синоптик предупредил о неустойчивой морозной погоде в столичном регионе

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Неустойчивая морозная погода ожидает жителей столичного региона в ближайшие дни. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости.
Синоптик пояснил, что в ближайшие несколько дней в регионе будет меняться циркуляция. В частности, в четверг, 18 февраля, в Москве и Подмосковье температура воздуха составит от -17 до -18 градусов, а в пятницу может опуститься до -24 в столице и до -27 по области.
"В субботу тоже будет необычное распределение – будет от -19 до -23, а местами до -30 градусов. Затем опять в субботу опять ложбинка, температура опять повышается и днем будет около -10 градусов", – рассказал Вильфанд.
Специалист выразил мнение, что в конце недели температура будет ниже нормы на 10 градусов, а во второй половине дня в субботу – лишь на 5. В воскресенье днем воздух может прогреться до -4, а ночью похолодает до -20.
"В понедельник такая же температура днем – -3...-8, вполне комфортная, но облачно и снег", – сказал Вильфанд.
Во вторник, 23 февраля, температура вновь упадет до -15 днем и до -18 ночью. Отклонение от нормы составит 6-7 градусов, сообщил метеоролог.
"Дальше, по предварительным расчетам, вероятно дальнейшее снижение", – заключил эксперт.
Ранее желтый уровень погодной опасности был объявлен в Москве из-за гололедицы. Предупреждение действует до 11:00 четверга.
За сутки в Москве выпало еще 3 сантиметра снега
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