Синоптик предупредил о неустойчивой морозной погоде в столичном регионе

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Неустойчивая морозная погода ожидает жителей столичного региона в ближайшие дни. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости.

Синоптик пояснил, что в ближайшие несколько дней в регионе будет меняться циркуляция. В частности, в четверг, 18 февраля, в Москве и Подмосковье температура воздуха составит от -17 до -18 градусов, а в пятницу может опуститься до -24 в столице и до -27 по области.

"В субботу тоже будет необычное распределение – будет от -19 до -23, а местами до -30 градусов. Затем опять в субботу опять ложбинка, температура опять повышается и днем будет около -10 градусов", – рассказал Вильфанд.

Специалист выразил мнение, что в конце недели температура будет ниже нормы на 10 градусов, а во второй половине дня в субботу – лишь на 5. В воскресенье днем воздух может прогреться до -4, а ночью похолодает до -20.

"В понедельник такая же температура днем – -3...-8, вполне комфортная, но облачно и снег", – сказал Вильфанд.

Во вторник, 23 февраля, температура вновь упадет до -15 днем и до -18 ночью. Отклонение от нормы составит 6-7 градусов, сообщил метеоролог.

"Дальше, по предварительным расчетам, вероятно дальнейшее снижение", – заключил эксперт.

Ранее желтый уровень погодной опасности был объявлен в Москве из-за гололедицы. Предупреждение действует до 11:00 четверга.