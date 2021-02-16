Бирюков рассказал, сколько дворов и дорог очистили от снега в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков рассказал, сколько дворов и дорог специалисты очистили от снега к 16 февраля.

По его словам, сейчас в столице очищено 78% объектов дорожного хозяйства. Дворовые территории избавлены от снега на 75%, а кровли жилых и нежилых зданий – почти на 60%.

Ранее Бирюков сообщал, что улицы и дороги Москвы будут очищены от снега в течение текущей недели. Он также уточнял, что в городе освободили от снега почти все крыши социальных учреждений.

При этом вечером в Москве ожидается метель. В течение ночи может выпасть от 2 до 5 миллиметров осадков. Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус уточнил, что это будет гораздо менее активный циклон, чем тот, что накрыл столицу в минувшие выходные.