Метель ожидается в столице во вторник вечером

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В столице во вторник в середине дня начнется небольшой снегопад, а вечером ожидается слабая метель, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Небольшое количество осадков, от 2 до 5 миллиметров, причем это и в течение следующей ночи. Метель будет в вечерние часы, а небольшой снег начнется к 14–15 часам. Но на то, что было, это не будет похоже. Это гораздо менее активный циклон", – сказал Леус.

По прогнозам, температура воздуха в столице составит от минус 12 до минус 14 градусов, в Подмосковье – до 16 градусов мороза.

За прошедшие дни в Москве выпало рекордное количество снега. Эксперты подсчитали, что, если бы из осадков можно было создать статую, высота ее составила бы четыре Останкинские башни.

Ранее сообщалось, что рекордный снегопад в Москве позитивно отразился на качестве столичного воздуха.

По данным экспертов департамента природопользования, среднесуточные концентрации диоксида азота снизились в 2,1 раза, оксида азота – в 3,5 раза. Отмечается также троекратное падение взвешенных веществ РМ10. Показатели по РМ2,5 уменьшились в 2,5 раза.