Около 65% московских дорог и переулков очищено от снега

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Коммунальные службы очистили от снега около 65% московских дорог. Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков, передает Агентство "Москва".

"Около 65% московских дорог и переулков очищены от снега. Более половины московских дворов тоже очищены от снега", – заявил представитель мэрии.

По словам Бирюкова, улицы и дороги Москвы будут очищены от снега в течение текущей недели. Ранее он также отметил, что в городе освободили от снега почти все крыши социальных учреждений.

С начала мощного снегопада, подчеркнул заммэра, с улиц города вывезено порядка 12 миллионов кубометров снега.

