Бирюков заявил о почти полной очистке крыш социальных объектов Москвы от снега

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил, что почти все крыши социальных объектов Москвы очищены от снега. Об этом он сказал в эфире телеканала "Россия 24".
"Очистка крышного пространства – примерно только тысяча объектов двускатных крыш в одной системе образования. Их надо почистить, и сегодня практически почистили", – отметил представитель мэрии.
По словам Бирюкова, от выпавших осадков освобождены крыши зданий объектов здравоохранения, социальной сферы и спортивных сооружений. Он подчеркнул, что скопившийся снег (порядка 50 сантиметров) представляет опасность с точки зрения обрушения и складывания крыш.
Ранее стало известно, что за последние три дня на Москву обрушились мощные снегопады. Высота снега в столице составила 59 сантиметров, что на сантиметр меньше рекордного значения.
Эксперты отметили и плюсы необычного разгула стихии. По данным департамента природопользования и охраны окружающей среды, прошедшие метели положительно сказались на качестве московского воздуха.
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