Рекордный снегопад позитивно сказался на качестве московского воздуха

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Рекордный снегопад в Москве позитивно отразился на качестве столичного воздуха. Об этом сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"Прошедшая метель также позитивно сказалась и на качестве воздуха: мощный циклон выразился сильным порывистым ветром и обильным снегопадом, за счет чего значительно снизились концентрации загрязняющих веществ", – объяснили в ведомстве.

По данным экспертов департамента природопользования, среднесуточные концентрации диоксида азота снизились в 2,1 раза, оксида азота – в 3,5 раза. Отмечается также троекратное падение взвешенных веществ РМ10. Показатели по РМ2,5 уменьшились в 2,5 раза.

Кроме того, в ведомстве сообщили о стабильной ситуации по сероводороду. Уточняется, что порог запаха и безопасный уровень воздействия (по нормам, рекомендованным Всемирной организацией здравоохранения) не превышен.

За минувшие три дня в Москве выпало рекордное количество снега. Эксперты подсчитали, что, если бы из осадков можно было создать статую, высота ее составила бы четыре Останкинские башни.

По словам заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова, полностью последствия стихии удастся преодолеть в ближайшие четыре дня. Он отметил, что в работах по уборке города задействованы 116 тысяч сотрудников комплекса городского хозяйства, из них 80 тысяч – рабочие ручной уборки. Также на дороги вышло 15 тысяч единиц техники.

