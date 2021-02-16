Прошедшая ночь в Москве стала самой морозной в феврале

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Согласно предварительным данным, в ночь на вторник температура воздуха на главной столичной метеостанции в районе ВДНХ опускалась до минус 22 градусов, сообщает "Интерфакс".

"С начала февраля прошедшая ночь стала самой морозной в столице. В прошлый раз минимум был зафиксирован 8 февраля, когда температура была уровне минус 19,3 градусов", – рассказал представитель метеобюро Москвы.

Пока самым морозным днем этой зимы остается 18 января, сообщают синоптики. Температура воздуха в тот день опустилась до минус 23,6 градусов.

Уточняется, что до 22:00 вторника в столичном регионе действует оранжевый уровень погодной опасности из-за аномально холодной погоды.

Ранее специалисты сообщили, что в Москве и Подмосковье во вторник, 16 февраля, будет облачная погода со снегом и морозом до минус 18 градусов.