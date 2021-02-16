Москвичам рассказали о погоде на вторник

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве и Подмосковье во вторник, 16 февраля, прогнозируют облачную погоду со снегом и морозом до минус 18 градусов. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"На столичный регион будет влиять атмосферный фронт. При облачной погоде пройдет небольшой снег. В Москве будет от минус 13 до минус 15, а в области – от минус 13 до минус 18. Западный ветер будет со скоростью 5 – 10 метров в секунду с порывами. Атмосферное давление будет на уровне 751 миллиметра ртутного столба", – говорится в сообщении.

На фоне колебания атмосферного давления синоптики прогнозируют сохранение морозной погоды в Москве. По словам специалистов, перепады температуры при выходе на мороз могут спровоцировать острые приступы стенокардии, бронхиальной астмы, сосудистые спазмы и скачки артериального давления.

Ранее сообщалось, что рекордный снегопад в Москве позитивно отразился на качестве столичного воздуха.

По данным экспертов департамента природопользования, среднесуточные концентрации диоксида азота снизились в 2,1 раза, оксида азота – в 3,5 раза. Отмечается также троекратное падение взвешенных веществ РМ10. Показатели по РМ2,5 уменьшились в 2,5 раза.