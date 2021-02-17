Синоптики пообещали москвичам "пилообразную" погоду в выходные

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Жителей столичного региона в праздничные выходные ожидает переменчивая погода с резкими перепадами температуры, рассказала Агентству "Москва" ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.

"Погода ожидается крайне изменчивая. Если рисовать температурный график, то он будет носить пилообразный характер, что метеорологи называют "пилой", – заявила Волосюк.

По ее словам, в воскресенье ожидается значительное потепление – днем температура воздуха поднимется с минус 15 до минус 8. При этом ожидается снегопад и усиление восточного и юго-восточного ветра.

"В понедельник ожидается облачная погода с небольшим снегом. Ночью – до минус 12 градусов, днем – минус 2 – минус 7 градусов, тем самым, температура вернется в рамки климата, но уже 23 февраля надо рассчитывать на новое понижение температуры. Утром 23 февраля в Москве вновь температура понизится до минус 16–18 градусов, по области до минус 20, а днем мы ожидаем от минус 9 до минус 14 градусов мороза", – отметила синоптик.

Всего, по словам Волосюк, за выходные в Москве выпадет максимум 6–8 миллиметров осадков, что соответствует 25% месячной нормы.

Также она рассказала, что похолодание ожидается в ночь на четверг, 18 февраля. Синоптик отметила, что температура воздуха упадет на 10 градусов ниже климатической нормы из-за холодного арктического воздуха.

"Сегодня ночью прогнозируется до минус 20 градусов. В пятницу и субботу ожидаются ночные морозы до минус 25, а по области – до минус 27 градусов. Днем будет не выше минус 15 градусов – это почти на 10 градусов ниже нормы", – уточнила Волосюк.

Ранее москвичей предупредили об опасной погоде. По прогнозам синоптиков, желтый уровень погодной опасности будет действовать в Москве до 11:00 четверга, 18 февраля.