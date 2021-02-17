Городские службы проведут противогололедную обработку столичных дорог

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Городские службы проведут противогололедную обработку дорог Москвы. Об этом говорится на официальной странице комплекса городского хозяйства в Telegram.

"В 13:00 городские службы приступят к сплошному механизированному подметанию проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Просим автомобилистов быть внимательнее на дороге и с пониманием относиться к работе коммунальной техники", – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что прирост свежевыпавшего снега за прошедшие сутки составил до трех сантиметров. Синоптики отмечали, что высота снежного покрова на ВДНХ к утру 17 февраля выросла до 58 сантиметров.

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков накануне рассказывал, что в столице очищено 78% объектов дорожного хозяйства. Дворовые территории избавлены от снега на 75%, а кровли жилых и нежилых зданий – почти на 60%.

Ранее москвичей предупредили об опасной погоде. По прогнозам синоптиков, желтый уровень погодной опасности будет действовать в Москве до 11:00 четверга, 18 февраля.

