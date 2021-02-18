Погода в ближайшие дни в России будет голубой и синей – Вильфанд

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В большинстве регионов России в ближайшие пять дней ожидается холодная аномалия, которая обозначается на синоптической карте оттенками синего цвета, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Фактически, если смотреть на среднюю аномалию температуры на ближайшие пять дней, с 18 февраля по 22 февраля, то практически вся территория нашей страны окрашена голубым, а большей частью – синим цветом, то есть холодная погода", – рассказал Вильфанд РИА Новости.

По его словам, на Дальнем Востоке прогнозируется температура воздуха около нормы или выше нормы на четыре градуса.

"Только на Камчатке и Сахалине температура выше нормы на 6–8 градусов в ближайшие дни", –отметил синоптик.

Вильфанд добавил, что в четверг и пятницу в Северо-Западной федеральном округе, в Центральном федеральном округе, в Приволжском федеральном округе будет холоднее нормы на 12 градусов. В субботу – на 8 градусов, в воскресенье прогнозируется температура воздуха на 1-2 градуса ниже нормы.

В Москве и Подмосковье в четверг, 18 февраля, прогнозируется погода с переменной облачностью и до 17 градусов мороза. Переменная облачность в регионе сохранится и в ночь на 19 февраля, без осадков. Местами также гололедица. В Москве будет 24 – 22 градусов мороза, а в Подмосковье до минус 24.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что в праздничные дни москвичи столкнутся с "барической пилой" в виде резких скачков атмосферного давления. По его словам, метеозависимые люди в эти дни могут испытывать недомогание.