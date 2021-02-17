Синоптик предупредил москвичей о "барической пиле" в праздничные дни

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что в праздничные дни москвичи столкнутся с "барической пилой" в виде резких скачков атмосферного давления.

По его словам, метеозависимые люди в эти дни могут испытывать недомогание.

"Показания барометра будут меняться почти на 10 миллиметров ртутного столба за каждые сутки – 747, 756, 746. На самочувствии метеозависимых людей это может негативно сказаться", – цитирует Тишковца РИА Новости.

При этом зимой для Москвы и области нормальным является атмосферное давление на уровне 747–749 миллиметров ртутного столба.

Ранее москвичей предупредили об опасной погоде. По прогнозам синоптиков, желтый уровень будет действовать в Москве до 11:00 четверга, 18 февраля.

Также сообщалось, что за минувшую ночь сугробы в столице выросли до 74 сантиметров. Прирост свежевыпавшего снега составил 2 сантиметра. Больше всего снега выпало в ЮЗАО – 3 сантиметра.