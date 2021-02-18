Москвичам рассказали о погоде на четверг

Москва 24/Никита Симонов
В Москве и Подмосковье в четверг, 18 февраля, прогнозируется погода с переменной облачностью и до 17 градусов мороза. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.
"В столице столбики термометров будут на уровне 14 – 12 градусов мороза, а в области показатели опустятся до минус 17. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами гололедица. Ветер будет северный со скоростью 5 – 10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба", – говорится в сообщении.
Переменная облачность в регионе сохранится и в ночь на 19 февраля, без осадков. Местами также гололедица. В Москве будет 24 – 22 градусов мороза, а в Подмосковье до минус 24.
Ранее столичных водителей призвали пересесть на общественный транспорт в четверг из-за снегопада. По этой причине коммунальная техника продолжит убирать снег с дорог.
За сутки в Москве выпало еще 3 сантиметра снега
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