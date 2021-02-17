Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт из-за уборки улиц

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичных водителей призвали пересесть на общественный транспорт в четверг, 18 февраля. Об этом пишет департамент транспорта Москвы.

В ведомстве предупредили, что в четверг в городе прогнозируется снегопад. По этой причине коммунальная техника продолжит убирать снег с дорог.

"Рекомендуем отложить поездки на личном транспорте и воспользоваться городским", – сообщается в Telegram-канале Дептранса.

В ведомстве также попросили жителей Москвы относиться к работе коммунальных служб с пониманием.

В среду городские службы провели противогололедную обработку дорог столицы. Производилось также сплошное механизированное подметание проезжей части и тротуаров.

Ранее желтый уровень погодной опасности был объявлен в Москве из-за гололедицы. Предупреждение действует до 11:00 четверга.