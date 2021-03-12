Столичных водителей призвали к аккуратности на дорогах из-за гололедицы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичных автомобилистов предупредили о гололедице на дорогах в выходные. Об этом заявили в Центре организации дорожного движения.

"В выходные прогнозируется выпадение снега и местами метель. Это значит, что нас ждут гололедица, накаты, налипание снега и снижение видимости, которые могут заметно ухудшить дорожную ситуацию", – предупредили в ЦОДД.

В связи с этим автомобилистам рекомендовали соблюдать дистанцию и скоростной режим. Также водителям посоветовали не допускать резких маневров и не отвлекаться на телефоны, находясь за рулем.

Кроме того, в ЦОДД призвали москвичей по возможности пересесть на общественный транспорт 13 и 14 марта.

В Москве и Подмосковье ранее объявили желтый уровень погодной опасности. По прогнозу синоптиков, горожан ждут сильный ветер, метель и гололедица. Интенсивные осадки обещают ночью и днем 13 марта.