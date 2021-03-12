Столичных водителей призвали к аккуратности на дорогах из-за гололедицы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Столичных автомобилистов предупредили о гололедице на дорогах в выходные. Об этом заявили в Центре организации дорожного движения.
"В выходные прогнозируется выпадение снега и местами метель. Это значит, что нас ждут гололедица, накаты, налипание снега и снижение видимости, которые могут заметно ухудшить дорожную ситуацию", – предупредили в ЦОДД.
В связи с этим автомобилистам рекомендовали соблюдать дистанцию и скоростной режим. Также водителям посоветовали не допускать резких маневров и не отвлекаться на телефоны, находясь за рулем.
Кроме того, в ЦОДД призвали москвичей по возможности пересесть на общественный транспорт 13 и 14 марта.
В Москве и Подмосковье ранее объявили желтый уровень погодной опасности. По прогнозу синоптиков, горожан ждут сильный ветер, метель и гололедица. Интенсивные осадки обещают ночью и днем 13 марта.
В столичном регионе объявили желтый уровень погодной опасности
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