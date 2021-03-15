Синоптики рассказали о погоде в Москве на рабочей неделе

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Москвичей на рабочей неделе ожидает пасмурная, влажная погода с осадками и ветром. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста Московского метеобюро Татьяну Позднякову.

"Практически всю рабочую неделю погоду будет определять область пониженного атмосферного давления, поэтому на всю неделю у нас погода облачная, с небольшими осадками. В ночные часы это будет исключительно снег, а в дневные – смешанная фаза: дождь, мокрый снег", – рассказала Позднякова.

Во вторник температура воздуха будет составлять плюс 2–4 градуса. В среду похолодает, в ночные часы температура станет отрицательной – до -3 градусов. Всю оставшуюся неделю дневная температура по столице будет достигать максимум плюс 2 градуса.

Позднякова предупредила об ожидающей гололедице из-за таяния снега и дождя. Она заявила, что до пятницы в Москве будет облачно, температура ночью ожидается от 0 до -5. Ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Днем же температура составит от -3 до 2.

"Я бы сказала, не очень хорошая погода нас ожидает, пасмурная и не очень комфортная, потому что будет ветрено, влажность воздуха очень высокая, содержания кислорода в воздухе очень мало, и эти осадки, то снег, то дождь", – отметила синоптик.

Позднякова выразила надежду на то, что на следующей неделе будет немного теплее – уже в эту субботу начнет проглядывать солнце.

Ранее синоптики рассказали об "унылой" весне в Москве. Они отметили, что на предстоящей неделе в столице ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Давление будет чуть ниже нормы. Весна в этом году придет медленно.