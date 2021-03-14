Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, какой будет погода в столице на следующей неделе, пишет RT.
По ее словам, ожидаются осадки время от времени, так как погоду будет определять область пониженного атмосферного давления.
"В вечернее и ночное время это может быть снежок различной интенсивности. В начале недели температура воздуха в Москве в ночные часы будет слабоотрицательная, дневная температура будет положительная", – пояснила специалист.
Позднякова отметила, что сейчас погоду в столице определяет циклон. Во второй половине недели регион будет находиться в его тылу, поэтому ветер станет северным, и температура в ночные часы снизится.
"Ожидается порядка -5...-3 градусов, по области до -8, а дневная температура будет около 0 либо слабоотрицательная. Существенных снегопадов на предстоящей неделе у нас не ожидается", – добавила она.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд призвал не бояться потепления климата.
По его словам, если предположить, что больше не будет парниковых газов и предприятия изобретут средства защиты, то накопленная человечеством их концентрация снизится вдвое только через 30 лет.
С понедельника москвичи смогут почувствовать приближение весны
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: