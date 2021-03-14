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Общество

16:02

Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе

общество погода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, какой будет погода в столице на следующей неделе, пишет RT.

По ее словам, ожидаются осадки время от времени, так как погоду будет определять область пониженного атмосферного давления.

"В вечернее и ночное время это может быть снежок различной интенсивности. В начале недели температура воздуха в Москве в ночные часы будет слабоотрицательная, дневная температура будет положительная", – пояснила специалист.

Позднякова отметила, что сейчас погоду в столице определяет циклон. Во второй половине недели регион будет находиться в его тылу, поэтому ветер станет северным, и температура в ночные часы снизится.

"Ожидается порядка -5...-3 градусов, по области до -8, а дневная температура будет около 0 либо слабоотрицательная. Существенных снегопадов на предстоящей неделе у нас не ожидается", – добавила она.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд призвал не бояться потепления климата.

По его словам, если предположить, что больше не будет парниковых газов и предприятия изобретут средства защиты, то накопленная человечеством их концентрация снизится вдвое только через 30 лет.

С понедельника москвичи смогут почувствовать приближение весны

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