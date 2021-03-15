Температурные колебания сохранятся в Москве до конца недели

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Колебания и контраст температур ожидают москвичей в течение недели. Ускорение таяния снежного покрова начнется с четверга, рассказал директор Гидрометцентра России Сергей Борщ.
"Будет колебание температуры воздуха и осадков. Такой режим сохранится еще ближайшую неделю", – отметил он.
Директор Гидрометцентра добавил, что с 18 марта увеличится контрастность дневной и ночной температуры.
"Ночью подмерзает, а днем, наоборот, тает – происходит быстрое испарение снежного покрова", – пояснил он.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее объяснил, что в начале недели погода в Москве будет теплее нормы на 5 градусов. Устойчивая весенняя погода с температурой воздуха плюс 15–18 градусов ожидается в РФ примерно через месяц или полтора.
Синоптики рассказали о погоде в ближайшие дни
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