Температурные колебания сохранятся в Москве до конца недели

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Колебания и контраст температур ожидают москвичей в течение недели. Ускорение таяния снежного покрова начнется с четверга, рассказал директор Гидрометцентра России Сергей Борщ.

"Будет колебание температуры воздуха и осадков. Такой режим сохранится еще ближайшую неделю", – отметил он.

Директор Гидрометцентра добавил, что с 18 марта увеличится контрастность дневной и ночной температуры.

"Ночью подмерзает, а днем, наоборот, тает – происходит быстрое испарение снежного покрова", – пояснил он.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее объяснил, что в начале недели погода в Москве будет теплее нормы на 5 градусов. Устойчивая весенняя погода с температурой воздуха плюс 15–18 градусов ожидается в РФ примерно через месяц или полтора.