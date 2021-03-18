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Москвичей предупредили об опасности из-за гололедицы в столице и области. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

"Прочие опасности. Местами гололедица", – уточнили метеорологи.

Предупреждение синоптиков действует до 21:00 пятницы, 19 марта.

По информации портала "Метеоновости", 18 марта в Москве ожидается облачная погода с небольшим снегопадом. Температура воздуха в Москве будет держаться в пределах от 0 до 2 градусов тепла.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что 19 марта в столице начнется похолодание. В ночное время 20 и 21 марта прогнозируются минусовые температуры, возможны морозы и днем.

