Москвичам рассказали об облачной погоде со слабым снегом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Облачная погода и слабый снег ожидаются в Москве и Московской области в четверг, 18 марта. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"Предстоящим днем столичный регион будет находиться в северо-западной части циклона. Ожидается облачная погода, местами пройдет слабый снег", – рассказали синоптики.

Температура воздуха в столице будет колебаться в пределах 0–2 градусов тепла. В Подмосковье местами ожидается до 3 градусов мороза.

К середине дня, предупреждают синоптики, атмосферное давление установится на отметке 744 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит около 75%. Скорость ветра – 2–7 метров в секунду.

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, к выходным в Москве ожидается новое похолодание. Температура воздуха начнет снижаться уже в пятницу, 19 марта, что спровоцирует устойчивую морозную погоду в субботу и воскресенье.

