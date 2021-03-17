Синоптик рассказал о погоде в Москве в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал москвичам о погоде в выходные. Об этом пишет РИА Новости.
По данным специалиста, с пятницы, 19 марта, температура воздуха начнет понижаться. Этому будет способствовать приход воздушных масс с севера.
"В субботу ночные температуры [составят] от -5 до -10 градусов, прогнозируем, что дневные температуры также будут отрицательными", – заявил метеоролог.
В воскресенье ожидается малооблачная погода и понижение температуры до -10 градусов ночью.
"Это будет на пару градусов ниже нормы", – уточнил Вильфанд.
Специалист отметил, что похожий температурный фон установится на всей территории центра Европейской России. При этом на юге страны также ожидается относительно холодная погода.
"В феврале на юге России температуры приближались к 20-градусной отметке, а сейчас там градусов 9–10", – заключил Вильфанд.
Ранее директор Гидрометцентра России Сергей Борщ предупредил, что температурные колебания сохранятся в столице до конца текущей недели. Кроме того, из-за погодных контрастов ночью вероятны подмерзания, которые будут таять днем.
Кроме того, синоптики рассказали, когда в Москве растает снег. Согласно прогнозам, во второй половине марта москвичей ожидают отрицательные температуры по ночам.
Метеоролог дал прогноз на ближайшее время в Москве
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