Россиянам рассказали о последствиях глобального потепления

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Последствия глобального потепления не обойдут стороной территорию России, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Об этом сообщает URA.RU.

По словам климатолога, в течение последних 150 лет на Земле среднегодовая температура повысилась на один градус. Вильфанд отметил, что такая скорость глобального потепления является высокой, а последствия этого процесса ощутят и жители России.

"Будет увеличиваться количество засух, особенно в южных регионах, количество так называемых волн тепла, то есть будет очень жаркая погода летом, будет чаще температура колебаться возле нулевой отметки", – предупредил он.

Эксперт пояснил, что такие климатические условия сделают необходимым внедрение нового дорожного покрытия, более устойчивого к таянию и замерзанию воды. Также Вильфанд спрогнозировал, что потепление вызовет увеличение количества снега в северных широтах.

Ранее замдиректора Института физики атмосферы в Институте географии РАН Владимир Семенов заявил, что к 2100 году в России не будет зимы. Семенов выразил мнение, что при самом неблагоприятном сценарии к концу века зимой в России потеплеет на 10 градусов относительно современных значений.