Метеоролог объяснил появление частиц пыльных бурь из других стран в Москве

Москву накрыли отголоски мощной песчаной бури
Метеоролог Никита Поповнин рассказал, как в московском воздухе оказались мельчайшие частицы песчаных бурь из других стран. Об этом сообщает телеканал Москва 24.
Экокарта столицы в среду, 17 марта, окрасилась в красный цвет – причина кроется в том, что город накрыла мелкая пыль из-за бури, прошедшей в Монголии, Китае и Казахстане.
По словам Поповнина, подобное явление было вызвано взаимодействием Кавказского циклона и Казахстанского антициклона, в рамках которого из-за разницы в давлении образовался своеобразный коридор.
"Коридор с высокими скоростями воздуха, с порывами ветра. И поскольку в Казахстане уже который день бушует песчаная буря, ветру легко высушенные легкие частички почвы поднимать в воздух и переносить в центр европейской части России", – объяснил метеоролог.
Из-за необычного погодного феномена концентрация пыли в московском воздухе была превышена.
"По данным всех автоматических станций контроля воздуха, на территории города зафиксирован рост концентраций взвешенных частиц РМ10 (очень мелкая пыль)", – говорилось в сообщении комплекса городского хозяйства. Замеры, которые специалисты провели в районе 17:00 того же дня, показали, что состав атмосферы Москвы пришел в норму.
Песчаная буря в Азии оказала значительное пагубное влияние на регион. Так, в Монголии погибли 6 человек, десятки пропали без вести. Многие жилые дома остались без электричества. Ураган ударил и по Китаю, и по Катару, и по Саудовской Аравии – вследствие погодного явления резко снижалась видимость, а дома и машины накрыл толстый слой песка.
Ранее водителей в Москве предупредили о необходимости соблюдать скоростной режим и дистанцию в связи с обледенением на дорогах. Желтый уровень опасности из-за гололедицы будет действовать до вечера пятницы, 19 января.
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