Московских водителей призвали к осторожности из-за гололедицы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичных водителей призвали соблюдать дистанцию и скоростной режим в связи с гололедицей на дорогах. Об этом сообщает департамент транспорта в Telegram-канале.

"Синоптики предупреждают о гололедице. Просим водителей соблюдать дистанцию и скоростной режим", – говорится в сообщении.

В столице и Московской области до 21:00 пятницы, 19 марта, действует желтый уровень погодной опасности.

По прогнозам синоптиков, в четверг в столичном регионе местами пройдет слабый снег. Температура воздуха в мегаполисе будет колебаться в пределах 0–2 градусов тепла. В Подмосковье местами ожидается до 3 градусов мороза.

Как ранее рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, к выходным в Москве ожидается новое похолодание. Температура воздуха начнет снижаться уже в пятницу, 19 марта, что спровоцирует устойчивую морозную погоду в субботу и воскресенье.

