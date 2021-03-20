В Гидрометцентре рассказали, когда в Москве растает снег

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, когда в Москве растает снег. Об этом пишет ТАСС.

Метеоролог напомнил, что средняя дата таяния снега выпадает на первую декаду апреля.

"Примерно так и будет в этом году – снег сойдет примерно к концу первой декады", – пообещал Вильфанд.

Специалист добавил, что таяние снега начнется в третьей декаде марта.

"Будет это в середине третьей декады или даже чуть позже", – уточнил Вильфанд.

Ранее синоптики предполагали, что снег в Москве пролежит весь март. При этом во второй половине месяца ожидались увеличение снежного покрова и отрицательные температуры по ночам.

По словам заммэра Москвы Петра Бирюкова, годовая норма осадков прошедшей зимой оказалась превышена на 16%. Всего в зимний период в городе выпало 174 сантиметра снега.