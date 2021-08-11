Эксперт рассказал, почему российские курорты постоянно топят ливни

Российские курорты снова накрыли мощные ливни. Непогода пришла в Новороссийск, Анапу и Сочи. Из-за дождей и ветра до 13 августа в Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение.

О том, почему все чаще топит российские курорты, рассказал доктор геолого-минералогических наук Владимир Сывороткин.

"Именно этим летом почему так часто? Потому что сложилась такая азотноватая обстановка. К северу от Кавказа чаще всего озоновый слой разрушен, а к югу положительный. Здесь проходит граница между двумя зонами с разным знаком озона, и это уже вызывает вот этот сброс осадков", – объяснил эксперт.

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