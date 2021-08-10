В больнице Владикавказа установят новую трубу для подачи кислорода

21:30
Фото: ТАСС/Елена Цагараева
Работы по врезке новой трубы для системы подачи кислорода в больнице Владикавказа, где накануне из-за аварии погибли пациенты, будут завершены в течение ближайших двух часов, сообщил временно исполняющий обязанности главы Северной Осетии Сергей Меняйло.
"Подготовили трубу, сделаем врезку в течение где-то двух часов. Расход кислорода, к сожалению, увеличивается, поэтому давление немного упало. Мы сейчас поддерживаем необходимое давление, в течение двух часов сделаем основную магистраль", – сказал он в эфире канала "Россия 24".
Меняйло уточнил, что в настоящий момент специалисты занимаются оборудованием разводки до реанимации, чтобы обеспечить подачу кислорода по трем линиям. Также он сообщил, что следов внешнего воздействия на прорвавшуюся трубу обнаружено не было.
"Мы ее сегодня осматривали, она приобщена к материалам дела. Там нет ржавчины, она толстостенная. Сейчас будем проводить соответствующие экспертизы, чтобы посмотреть, почему [произошел прорыв]. Труба порвана была в разные стороны <...> Внешнего воздействия на эту трубу не было", – заявил Меняйло.
По последним данным ТАСС, давление кислорода в больнице Владикавказа снова упало в ходе проведения восстановительных работ. На текущий момент подключены резервные системы, все пациенты обеспечиваются кислородом из баллонов и резервных систем.
Авария из-за прорыва трубы с кислородом в региональной больнице произошла в понедельник, 9 августа. В это время на аппаратах искусственной вентиляции легких находились 13 пациентов. Девять из них умерли, пока к системе подключали резервные баллоны с кислородом. Позднее скончались еще два пациента.
По данным властей, к прорыву подземной магистрали и смерти пациентов могли привести технические проблемы и халатность должностных лиц, в связи с чем был задержан главный врач больницы. Глава СК Александр Бастрыкин взял расследование ЧП под личный контроль.
После ЧП во Владикавказе кислородными станциями оборудуют все больницы Северной Осетии
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