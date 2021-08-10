Причинами ЧП в больнице Владикавказа могли стать технические проблемы и халатность

18:05
Фото: СК РФ
Технические проблемы и халатность должностных лиц выявили правоохранители в рамках проверки, организованной после аварии с кислородом в больнице Владикавказа, рассказал временно исполняющий обязанности главы Северной Осетии Сергей Меняйло. Об этом сообщает ТАСС.
"Там есть, по предварительному докладу всех надзорных структур, и техническая сторона вопроса, но есть и недоработки, халатность и должностных лиц", – заявил Меняйло, уточнив, что все выявленные факты будут проверяться дополнительно.
Он уточнил, что лица, ответственные за аварию, в результате которой погибли люди, будут установлены властями в сотрудничестве со Следственным комитетом.
"Следственный комитет разбирается во всех причинах. С руководством СК я переговорил, задача следующая – определить роль всех должностных лиц, начиная от Минздрава, Росздравнадзора, Ростехнадзора и руководства больницы, в причинах этой аварии", – сказал Меняйло.
Также Меняйло дал поручение оснастить все больницы Северной Осетии кислородными станциями.
"Ни одна больница не укомплектована кислородными станциями. Попрошу Минздрав в кратчайший срок сделать все, чтобы кислородные станции – это восемь тонн в сутки – были найдены, приобретены и установлены в соответствии со всеми техническими условиями", – указал глава региона.
Авария из-за прорыва трубы с кислородом в региональной больнице произошла в понедельник, 9 августа. В это время на аппаратах искусственной вентиляции легких находились 13 пациентов. Девять из них умерли, пока к системе подключали резервные баллоны с кислородом.
Во вторник после аварии скончались еще два пациента больницы. Таким образом, число погибших увеличилось до 11.
Причиной поломки стала изношенная подземная магистраль. Глава СК Александр Бастрыкин взял расследование ЧП под личный контроль.
Поручение о создании резервной кислородной линии в больнице Владикавказа дали месяц назад
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