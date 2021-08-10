Задержан главврач больницы Владикавказа, где из-за аварии погибли пациенты

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Следственный комитет объявил о задержании главного врача больницы скорой помощи во Владикавказе, где в понедельник в результате поломки кислородной станции погибли девять пациентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления СК по Северной Осетии.

По данным ведомства, 9 августа в медучреждении произошел прорыв кислородной трубы, питающей реанимационное отделение больницы, где находились пациенты, подключенные к аппаратам искусственной вентиляции легких.

"В результате произошедшего скончались девять больных, находившихся в реанимационном отделении. В рамках расследования уголовного дела задержан 58-летний главный врач больницы", – говорится в сообщении.

В СК намерены обратиться в суд с требованием об аресте задержанного. Также следствие оценит действия или бездействие других должностных лиц, ответственных за гибель пациентов.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле центрального аппарата Следственного комитета.

Авария из-за прорыва трубы с кислородом в региональной больнице произошла в понедельник, 9 августа. В это время на аппаратах искусственной вентиляции легких находились 13 пациентов. Девять из них умерли, пока к системе подключали резервные баллоны с кислородом. Позднее скончались еще два пациента.

По данным властей, к прорыву подземной магистрали и смерти пациентов могли привести технические проблемы и халатность должностных лиц. Глава СК Александр Бастрыкин взял расследование ЧП под личный контроль.