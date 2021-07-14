Володин ответил на призыв ЕСПЧ признать однополые браки в России

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал требование Европейского суда по правам человека узаконить практику однополых браков в России. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.
Ранее ЕСПЧ потребовал от России ввести гражданские партнерства для регистрации отношений однополых пар. Это решение суд вынес, рассмотрев обращения трех однополых пар, не сумевших зарегистрировать брак в России.
Володин выразил мнение, что судьями ЕСПЧ стоит подать в отставку после своего решения.
"Судьи показали отсутствие квалификации, приняв, по сути, противоречащее национальному законодательству, неправовое решение", – пояснил политик.
Володин отметил, что по статье 79 Конституции РФ решения межгосударственных органов, которые противоречат основному закону России, не подлежат исполнению. К подобным органам спикер отнес и ЕСПЧ.
"Еще одна норма, которую поддержало абсолютное большинство, - о защите "института брака как союза мужчины и женщины", – напомнил Володин.
Он выразил мнение, что каждая нация имеет свой культурный код, традиции и менталитет. Попытка навязать свои взгляды приводит лишь к разрушительным процессам, заверил Володин.
"Пример тому – недавние столкновения в Грузии. Очевидно, расшатывание чужой государственности – ваша цель", – заявил политик.
Председатель Госдумы также привел в пример намерения европейских авиакомпаний отказаться от приветствия пассажиров словами "дамы и господа". По задумке авторов этой инициативы, обращения должны быть заменены на гендерно-нейтральные фразы.
"Это ваш выбор. Но не наш! Свой мы защитили, поддержав традиционные ценности и институт брака как союз мужчины и женщины!" – подытожил Володин.
Ранее решение ЕСПЧ оценили в Кремле. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, данное требование противоречит действующей Конституции РФ.
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