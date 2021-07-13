В Кремле оценили требование ЕСПЧ признать однополые браки в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по регистрации однополых браков невозможно выполнить в России. Об этом сообщает ТАСС.

По словам представителя Кремля, такое требование противоречит действующей Конституции РФ.

"По нашей Конституции нельзя", – ответил Песков на вопрос журналистов о том, будет ли правительство РФ исполнять требование ЕСПЧ.

Член Совета Федерации Алексей Пушков также отметил, что ЕСПЧ не может заставить Россию и другие страны признать однополые браки.

"Это лишь форма давления, которая не будет иметь последствий. Тем более после принятия поправок, отвергающих произвольные и политизированные трактовки обязательств России перед Советом Европы", – подчеркнул сенатор.

Ранее ЕСПЧ потребовал от России ввести гражданские партнерства для регистрации отношений однополых пар. Это решение суд вынес, рассмотрев обращения трех однополых пар, не сумевших зарегистрировать брак в России.